الرئيس الأمريكي يكشف سر الثماني ساعات على الهواء

السبت 10 أكتوبر 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنّه "لم يعد يتناول أدوية"، كاشفا مزيدا من التفاصيل بشأن معركته مع فيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية ضيفًا في برنامج "تاكر كارلسون تونايت" عبر شبكة فوكس، بعد أسبوع على دخوله المستشفى بسبب إصابته بكوفيد-19.

وقال ترامب: "في الوقت الحالي، أنا لا أتناول الأدوية. لا أتناول أي أدوية منذ ثماني ساعات على الأرجح"، مضيفا أنه خضع مجددا لفحص كوفيد-19.

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البيت الأبيض من جانبه، وصف هذا اللقاء بأنه "تقييم طبّي" يُجريه الدكتور مارك سيجل لترامب على الهواء.

ولم يتّضح متى تمّ تسجيل المقابلة التي قال كارلسون إنّ طاقما من البيت الأبيض صوّرها.

وكان أطباء ترامب قد أشاروا في وقت سابق أنهم أعطوه مزيجا قويا من الأدوية العلاجية بما في ذلك ديكساميثازون الذي يعطى عادة لحالات كوفيد-19 الخطيرة.