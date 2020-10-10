شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب لإيران: إذا عبثتم معنا فسنرد بطريقة لن تتوقعوها والان مع التفاصيل

السبت 10 أكتوبر 2020 حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من "التلاعب" بالولايات المتحدة خلال مقابلة إذاعية مباشرة.

وأضاف في حديثه إلى المذيع المحافظ راش ليمبو الجمعة: "إذا قامت (إيران) بالعبث معنا، إذا فعلت شيئًا سيئًا لنا، فسنرد بأشياء لم يتم القيام بها من قبل". Advertisements وأدلى الرئيس بهذه التصريحات خلال محادثة استمرت ساعتين مع ليمبو، والتي شهدت استهداف ترامب لوسائل الإعلام وهيلاري كلينتون وجو بايدن. وكان استطلاع جديد لمؤسسة غالوب كشف أن الغالبية العظمى من الأميركيين ( 56 في المائة) يقولون إنهم أفضل حالًا الآن مما كانوا عليه قبل أربع سنوات. بينما ذكر 32 في المائة فقط أنهم أسوأ حالاً مما كانوا عليه قبل أربع سنوات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب لإيران: إذا عبثتم معنا فسنرد بطريقة لن تتوقعوها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.