شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يعلن عن أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 10 أكتوبر 2020 يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين في فلوريدا تجمّعا انتخابيا هو الأول له منذ خروجه من المستشفى إثر إصابته بكوفيد-19، بحسب ما أعلن فريق حملته الانتخابية.

Advertisements والتجمّع الذي سيُعقد في مدينة سانفورد يأتي بعد 12 يوماً على إعلان إصابة ترامب بكوفيد-19. وأكّد الرئيس الأمريكي مراراً خلال فترة تعافيه من إصابته، أنّه ينتظر بفارغ الصّبر أن يخوض مجدّداً حملته الانتخابيّة ميدانيا تمهيداً للاستحقاق الرئاسي في 3 نوفمبر، في وقت كان طبيبه قال إنّ الرئيس يمكنه استئناف أنشطته العامّة "بلا مخاطر" بدءاً من يوم السبت.

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