شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: 1,2 ترليون دولار فاتورة كورونا في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت جورجييفا في لقاء افتراضي خصص "للتعبئة من أجل أفريقيا": إن المنطقة تواجه حاليا فجوة في التمويل لأن التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائي والمؤسسات الدولية تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة بينما ما تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة، مضيفة أنه لا بد من أن تحشد كل الدول والمؤسسات المزيد لمساعدة أفريقيا على التعامل مع الأزمة.
وأفادت أن الوباء لا يمكن أن يتوقف إذا لم تتم السيطرة عليه في مناطق مثل أفريقيا.
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