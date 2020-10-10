شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا تقفز لمعدلات خطيرة في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
وكان الرقم القياسي السابق لحالات الوفاة بالمرض في أوكرانيا هو 93 وفاة وسجلته في الثامن من أكتوبر تشرين الأول.
وقال مجلس الأمن القومي في أوكرانيا اليوم السبت إن أوكرانيا سجلت 256266 حالة إصابة بالفيروس في المجمل حتى العاشر من أكتوبر تشرين الأول في حين بلغ مجمل الوفيات 4887 وفاة.
وقالت الحكومة أمس الجمعة إنها ستفتح المزيد من المستشفيات لاستقبال المصابين بالفيروس في ظل زيادة عدد الحالات في الآونة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا تقفز لمعدلات خطيرة في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.