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وفيات كورونا تقفز لمعدلات خطيرة في أوكرانيا

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تجاوز العدد اليومي للوفيات الناجمة عن في أوكرانيا المئة للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.

وكان الرقم القياسي السابق لحالات الوفاة بالمرض في أوكرانيا هو 93 وفاة وسجلته في الثامن من أكتوبر تشرين الأول.

وقال مجلس الأمن القومي في أوكرانيا اليوم السبت إن أوكرانيا سجلت 256266 حالة إصابة بالفيروس في المجمل حتى العاشر من أكتوبر تشرين الأول في حين بلغ مجمل الوفيات 4887 وفاة.

وقالت الحكومة أمس الجمعة إنها ستفتح المزيد من المستشفيات لاستقبال المصابين بالفيروس في ظل زيادة عدد الحالات في الآونة الأخيرة.

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