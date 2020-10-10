حريق بمحطة للمترو في طهران

ذكرت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية، أن حريقا شب في محطة للمترو في غرب العاصمة الإيرانية طهران في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت. وقال مجتبى خالدي، المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الرسمية، إن الحريق وقع في الساعة 7,45 صباحا بالتوقيت المحلي في محطة مترو اكباتان. وأضاف المسؤول أن الحريق لم يؤد لأضرار في أي قطار، ولكنه لم يذكر بشكل فوري سببه.

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