"العرض الخفي".. سيؤول تقتفي أثر احتفال بيونج يانج الماسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كوريا الجنوبية، أن الجارة الشمالية نظمت على ما يبدو عرضا عسكريا في ساعة مبكرة من صباح السبت في ذكرى مرور 75 عاما (اليوبيل الماسي) على إنشاء حزب العمال الحاكم.

ويجري الاحتفال بهذه الذكرى بسلسلة من الحفلات الموسيقية والمهرجانات ويتم متابعتها عن كثب في جميع أنحاء المنطقة بوصفها مناسبة يمكن أن يوجه فيها الزعيم كيم جونج أون رسائل للداخل والخارج.

وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة إنها رصدت مؤشرات على تنظيم عرض ضم معدات عسكرية وأفرادا على نطاق واسع في العاصمة بيونج يانج لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

ولم تعرض وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية أي صور للعرض.

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وتراقب كوريا الجنوبية وسلطات المخابرات الأمريكية عن كثب التطورات بما في ذلك احتمال أن يكون ذلك هو الفعالية الرئيسية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التجارية لأسابيع آلاف الجنود الكوريين الشماليين وهم يتدربون على العرض.

وكان مسؤولون كوريون جنوبيون قد قالوا إن كوريا الشمالية قد تستغل عرضا عسكريا لكشف النقاب عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات أو صاروخ باليستي جديد تطلقه الغواصات.