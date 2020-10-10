اخبار العالم

مصادر فلكية تتوقع إعصاراً على سواحل اليمن وفصل شتاء ماطر

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر فلكية تتوقع إعصاراً على سواحل اليمن وفصل شتاء ماطر والان مع التفاصيل

السبت 10 أكتوبر 2020

توقعت مصادر فلكية تأثر اليمن بأجواء ماطرة خلال فترات متقطعة من أشهُر فصل الشتاء، تزامناً مع إعصار من المتوقع أن يضرب سواحل البلاد في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

 

وذكرت المصادر، إن البلاد قد تتأثر بحالات جوية ماطرة خلال فترات متقطعة من أشهر فصل الشتاء، لافتة إلى انها تتوقع متوسطة عاما لدرجات الحرارة، أقرب إلى موسم العام الماضي ودون معدلاتها الأدنى الاعتيادية.

Advertisements

 

وطبقا للمصادر الفلكية، ما زال تأثير المرتفع الجوي مستمرا خلال الأيام القادمة ودرجات الحرارة في انخفاض، مرجعة ذلك إلى هبوب رياح شديدة السرعة والضغط المستمر بسبب قرب كوكب المريخ من الأرض الواقع على مسافة 62 مليون كم ليبتعد بعد ذلك في 20 سبتمبر/ أيلول2021م إلى مسافة 395 مليون كم.

 

ونوهت المصادر إلى أن هناك إعصارا سوف يضرب سواحل البلاد في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر فلكية تتوقع إعصاراً على سواحل اليمن وفصل شتاء ماطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا