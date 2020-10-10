صندوق النقد: الإمارات مساهم قوي في تعافي العالم من كورونا

السبت 10 أكتوبر 2020

ذكر صندوق النقد الدولي أن الإمارات تسهم في رسم خارطة الطريق نحو تعافي العالم من التداعيات الاقتصادية العنيفة التي ألمت به من تفشي «كوفيد 19»، وفقا للبيان.



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ونشر الصندوق، أمس، تقريراً يتضمن ملخصاً لأبرز الجهود التي بذلت في مختلف دول العالم لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة، وحماية الاقتصادات الوطنية من هذه التداعيات. وأكد التقرير أن الإمارات أسهمت بقوة في جهود مواجهة تداعيات الفيروس من خلال حزمة محفزات هائلة ومتنوعة بادرت إلى الإعلان عنها لدعم اقتصادها.

وأضاف التقرير أن الإمارات تسهم مجدداً في رسم خارطة الطريق للتعافي من تأثيرات الجائحة من خلال دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، والتي تستضيف أبوظبي المقر الرئيسي لها. وأفاد بأن «إيرينا» تتبنى أجندة عالمية للتعافي ولدعم الاقتصاد العالمي والاقتصادات الوطنية، وإكسابها المزيد من المرونة كي تتمكن من العودة إلى أوضاعها الطبيعية بعد انتهاء الأزمة.