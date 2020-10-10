- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمحطة مترو في طهران والان مع التفاصيل
السبت 10 أكتوبر 2020
ذكرت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية إن حريقا شب في محطة للمترو في غرب طهران في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وأضافت أنه لم يسفر عن ضحايا.
وقال مجتبى خالدي المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الرسمية إن الحريق وقع في الساعة 7.45 صباحا بالتوقيت المحلي في محطة مترو اكباتان.
وأضاف أن الحريق لم يؤد لأضرار في أي قطار .
كانت هذه تفاصيل خبر حريق بمحطة مترو في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.