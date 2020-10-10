شكرا لقرائتكم خبر عن 2376 جولة رقابية نفذها مفتشو بلدية دبي لتعزيز إجراءات مواجهة كورونا والان مع التفاصيل

السبت 10 أكتوبر 2020 نفذ مفتشو بلدية دبي 2376 جولة رقابية على المؤسسات، في إطار الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت والأنشطة الخاضعة لرقابتها بالإجراءات الوقائية.

Advertisements وضمن جهود الإمارة في مواجهة فيروس «كوفيد 19» والحد من تبعاته، والحفاظ على صحة المجتمع. وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 97 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2314 مؤسسة.

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