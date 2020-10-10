بالأرقام.. تقرير حديث يكشف انتهاكات أردوغان خلال شهر

السبت 10 أكتوبر 2020

كشف تقرير صادر عن المعارضة التركية عن تواصل انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان في ظل حكم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.



التقرير خاص بانتهاكات حقوق الإنسان في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وكشف عنه سزغين طانري قولو القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، نائبه عن مدينة إسطنبول، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وفقا "العين الإخبارية".

وأوضح التقرير أن الشهر الماضي شهد تعرض 238 شخصا لانتهاك "الحق في الحياة"، فيما تعرض 150 آخرون بينهم 5 أطفال للتعذيب، وبلغ عدد مَن تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب في السجن 105 أشخاص.

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ولفت التقرير إلى أن 177 شخصا لقوا حتفهم جرّاء جرائم عمل، و16 في جرائم ضد النساء، و3 أشخاص في السجن، و38 في النزاعات المسلحة، وتوفي شخص واحد نتيجة التعذيب.

وبينما أشار التقرير إلى أنه يشتبه في مقتل جندي واحد، أفاد بمقتل شخصين بعد استهدافهما نتيجة "خطابات كراهية".

وبيّن التقرير أن 25 صحفيا تعرضوا لانتهاكات بشأن حرية الفكر والتعبير، موضحا أنه جرى احتجاز 7 منهم، واعتقال 2 آخرين، وتغريم وسجن 8، ومقاضاة 6، فضلا عن تعرض 2 آخرين لاعتداء.

كما أوضح التقرير أن شهر سبتمبر/أيلول شهد وقوع 23 عملية اعتقال سياسي، أدين فيها 5 سياسيين، كما داهمت الشرطة مبنيين حزبيين، وتدخلت القوات الأمنية ضد 33 احتجاجا وفعالية، ومنعت 14 فعالية في 9 ولايات، واعتقلت القوات 111 شخصا في تدخل قوات الأمن ضد الاحتجاجات والفعاليات.