الرئيس الأوكراني لن يتحدث الروسية بعد اليوم.. حكم قضائي

أصدرت المحكمة العليا في أوكرانيا قرارا بمنع الرئيس فلاديمير زيلينسكي من استخدام اللغة الروسية أثناء تأدية مهامه.



وأشارت المحكمة في صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" إلى أن زيلينسكي يتحمل مسؤولية كبيرة، ويؤدي وظائف رئاسية، وبالتالي يجب أن يتحدث في المناسبات الرسمية فقط بلغة الدولة، أي الأوكرانية.

يذكر أن الدعوى ضد زيلينسكي كانت قد رفعت من قبل أحد القوميين، الذي لم يعجبه حقيقة أن الرئيس في عام 2019 أجاب عن أسئلة المشاركين في مؤتمر "آي فورم" باللغة الروسية.

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ومن جانبها علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على موقع "فيسبوك" في مايو/أيار 2019، على محاولة تطبيق القانون الأوكراني لحظر اللغة الروسية على الرئيس الجديد للبلاد فلاديمير زيلينسكي.

وأعربت زاخاروفا عن دهشتها لمطالبة النواب المحليين في مدينة لفوف غربي أوكرانيا زيلينسكي بعدم التحدث باللغة الروسية في خطاباته، لأن هذا حسب رأيهم، "خروج عن القانون" وينتهك حقوق المواطن في البلاد.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الأوكراني، بدون مصافحة في أول لقاء بينهما، خلال قمة في باريس، تهدف لدعم جهود استعادة السلام في شرق أوكرانيا.

وأسفر اللقاء آنذاك عن عمليات تبادل للأسرى بين الجانبين، وانتهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا حول الغاز.