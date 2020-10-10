بالصور.. مدرب كرة قدم يغتصب ابنته الرضيعة حتى الموت

"تجرد من مشاعر الإنسانية، ولم يرق إلى مشاعر الحيوانات".. كان ذلك من بين التعليقات التي وردت على خبر الجريمة المروعة التي ارتكبها رجل اغتصب طفلته الرضيعة، التي لم يزد عمرها عن 10 شهور (عشرة شهور)، بل وواصل ذلك حتى ماتت الطفلة الرضيعة بين يديه.

واهتزت الولايات المتحدة الأمريكية عند الإعلان عن إلقاء الشرطة الأمريكية القبض على أمريكي من ولاية بنسلفانيا، يدعى أوستين ستيفنز، بتهمة اغتصاب وقتل ابنته "زارا"، البالغة من العمر 10 أشهر، بعد ساعة من محاولاته البائسة في إنقاذ الرضيعة قبل اتصاله بالشرطة.





وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن الأب القاتل تأخر بالاتصال بالشرطة ساعة كاملة بعد وقوع الحادثة، بينما كان يبحث على محرك البحث "جوجل" عن عبارات مثل "طفلي لا يتنفس" في محاولة لإنقاذها.

وذكرت الشرطة الأمريكية أنها عثرت على الطفلة في منزله بمقاطعة لوار بروفيدنس، جثة هامدة، وتم نقلها إلى مركز طبي في مونتجمري، وأعلن عن وفاتها بعد أقل من ساعتين من اتصاله برقم "911" للنجدة.





وأكد تشريح الجثة أن الرضيعة تعرضت لاعتداء جنسي، وعانت من ضربة قوية في الرأس.

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وأفادت وسائل الإعلام بأن الطفلة كانت متواجدة في منزل جديها في نوريستاون قبل أن يأخذها الأب إلى شقته التي لم يكن بها تدفئة أو ماء ساخن.





ووجدت الشرطة ومن خلال التحقيق، أن المتهم (29 عاما) وهو مدرب كرة القدم للشباب في المنطقة، أجرى عمليات بحث في Google عن مواضيع "إذا توقف الطفل عن التنفس"، "ماذا لو لم تسمع قلب الطفل أو ينبض"، "طفلي لا يتنفس" و"كيف تعرفين إذا كان الطفل رضيعا مات"، قبل الاتصال برقم الطوارئ أي بعد نحو ساعة من وقوع الحادث.





واحتجزت الشرطة الأب المتهم في مرفق إصلاحية مقاطعة مونتجومري بكفالة قدرها مليون دولار، وستتم محاكمته في 13 أكتوبر الجاري.

ووجهت إلى المتهم تهمة الاتصال الجنسي المنحرف، واغتصاب طفل، والاعتداء العنيف، وتعريض حياة طفل للخطر وغيرها من التهم.