بلماضي يعترف: نفتقد الركيزة الأساسية في منتخب الجزائر

اعترف جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، بوجود أزمتين يعاني منهما منذ وصوله إلى القيادة الفنية لـ"محاربي الصحراء"، ولم يتمكن من حلهما حتى اللحظة.

بلماضي قال، في مؤتمر صحفي عقد بالنمسا، إنه ومنذ توليه تدريب منتخب بلاده يواجه مشكلتين، فيما يتعلق بإيجاد العنصر البديل المميز في مركزي حراسة المرمى والدفاع.

وأضاف بلماضي أن تلك الأزمة تجعل أي غياب اضطراري بسبب الإيقاف أو الإصابة، بمثابة ضربة موجعة لصفوف الفريق.



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وأكمل المدرب المتوج بلقب أمم أفريقيا مع الجزائر العام الماضي، بقوله: "أنا لا أكذب على الجزائريين، لست بساحر لأحل مُشكلة حراسة المرمى ومحور الدفاع من العدم".

وواصل: "للأسف المدرسة الجزائرية المحلية والعناصر المُغتربة في أغلب الأحيان تكون ذات مُستوى كبير في الوسط والهجوم، ولكن الحراس والمدافعين قلائل جدا، ولا نمتلك خيارات ذات مُستوى كبير فيهما".

وأكد جمال بلماضي أنه يعمل في كل مرة على البحث عن أسماء محلية أو مغتربة من أجل تدعيم تشكيلته، مضيفا "لا يمكنني أن أخرج من تحت قبعتي مدافعين وحراس مرمى يمتلكون جواز سفر جزائري".



وفي ختام حديثه، أعرب بلماضي عن أمله في إيجاد عناصر شابة للانخراط في قائمة منتخب بلاده، مشددا على أنه يعتبر وجود حارس مرمى قوي ودفاع صلب، بمثابة الركيزة الأساسية الأهم لأي منتخب يستهدف التتويج بالألقاب.