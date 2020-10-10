شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حريق بمحطة مترو في طهران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ذكرت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية إن حريقا شب في محطة للمترو في غرب طهران في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وأضافت أنه لم يسفر عن ضحايا.

Advertisements وقال مجتبى خالدي المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الرسمية إن الحريق وقع في الساعة 7.45 صباحا بالتوقيت المحلي في محطة مترو اكباتان. وأضاف أن الحريق لم يؤد لأضرار في أي قطار .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق بمحطة مترو في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.