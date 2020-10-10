2376 جولة رقابية نفذها مفتشو بلدية دبي لتعزيز إجراءات مواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 نفذ مفتشو بلدية دبي 2376 جولة رقابية على المؤسسات، في إطار الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت والأنشطة الخاضعة لرقابتها بالإجراءات الوقائية.

Advertisements وضمن جهود الإمارة في مواجهة فيروس «كوفيد 19» والحد من تبعاته، والحفاظ على صحة المجتمع. وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 97 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2314 مؤسسة.

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