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مساعدات الإمارات تصل لأكثر من 118 دولة استفاد منها نحو 1.5 مليون من العاملين بالمجال الطبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020

مساعدات الإمارات تصل لأكثر من 118 دولة استفاد منها نحو 1.5 مليون من العاملين بالمجال الطبي

متابعات_ الخليج 365

قدمت دولة الإمارات أكثر من 1485 طناً من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1.5 مليون من العاملين في المجال الطبي.

 

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حيث أرسلت الإمارات أمس طائرة مساعدات ثانية تحتوي على 15 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى الأردن لدعم جهود 15 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار «كوفيد 19».

 

وقال أحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية: «يأتي إرسال الطائرة الثانية من المستلزمات الطبية العاجلة اليوم تأكيداً على الدور المهم الذي تقوم بها دولة الإمارات في دعم الجهود الوطنية في الدول العربية الشقيقة، وكذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين المبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد».

 

ولفت إلى أن هذه الشحنة هي الثانية التي ترسلها دولة الإمارات إلى الأردن، حيث سبق أن أرسلت طائرة تحتوي على 12.4 طناً من الإمدادات والمستلزمات الطبية خلال شهر يونيو الماضي، ساهمت في توفير الدعم للعاملين في القطاع الطبي، معرباً عن أمله أن تساهم الشحنة الجديدة في توفير المزيد من الحماية للعاملين في الرعاية الصحية ولا سيما في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة.

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