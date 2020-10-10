1424 حالة شفاء من فيروس كورونا بالإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن شفاء 1,424 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 94903.

Advertisements وأعلنت الوزارة عن إجرائها 120665 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الامارات وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1075 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 104,004 حالات.كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 مصابين من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 442 حالة.

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