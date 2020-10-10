أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بفرض عقوبات على تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشريعا لفرض عقوبات على تركيا.



وذكرت وسائل إعلام أمريكية،، أن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، طالبوا بفرض عقوبات على تركيا على خلفية تشغيلها لمنظومة صواريخ إس-400 الروسية.

وقالت وسائل الإعلام إن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي دعوا وزارة الخارجية الأمريكية إلى فرض عقوبات على تركيا إثر تشغليها منظومة الدفاع الروسية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشريعا لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا وشرائها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية.

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وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون بسبب هجوم أنقرة على شمال سوريا وشرائها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية.

وحينها قال السناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس اللجنة، إنه :"حان الوقت ليتحد مجلس الشيوخ ويستغل هذه الفرصة لتغيير سلوك تركيا".

وكانت تركيا قد قررت في ٢٠١٧، شراء منظومة إس ٤٠٠ من روسيا بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" من الولايات المتحدة.

وبالفعل تسلمت أنقرة مرحلة من هذه المنظومة، الصيف الماضي، وسط مطالبات من واشنطن والدول الغربية بالتخلي عنها؛ لأن أنظمة الرادار الخاصة بهذه المنظومة يمكنها تسجيل بيانات المقاتلات الأمريكية ومن ثم حصول روسيا عليها.

ومنذ الإعلان عن صفقة إس 400 وهي تمثل كابوساً مزعجاً لتركيا، وظهر ذلك في حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره التركي عشية لقائهما في واشنطن في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على ضرورة التخلص من منظومة "إس 400"