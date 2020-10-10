صحة دبي تشدد على تعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من المصاعد لتجنب الاصابة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دعت الدكتورة هند العوضي رئيسة قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي إلى التباعد الجسدي، وتعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من المصاعد.



ورغم مرور أكثر من 9 شهور على تفشي جائحة (كوفيد 19)ـ إلا أن العالم ما زال يعيش في حالة إرباك وتخبط تجاه طرق انتقال الفيروس، التي ترد من مراكز الأبحاث العالمية، ومن المتوقع أن يبقى الجدل قائماً حول الفيروس، إلى أن يتم اكتشاف لقاح فعال يضع حداً لانتشاره، وتوغله في المجتمعات الفقيرة والغنية على حد سواء.

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وليس ثمة أدل على حالة الإرباك، التي يعاني منها العالم سوى المعلومات المتضاربة، التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار، فهناك من يقول: إن الفيروس ينتقل بالجو وهناك من لا يزال يشكك بارتداء الكمامة والقفازات، وهناك من يقول إنه يبقى عالقاً على الأسطح لساعات. وشددت العوضي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الموصي بها من قبل الجهات الصحية.

وقالت: يجب الحذر عند الدخول للمصاعد وملامسة أسطح السلالم المتحركة لكونها من المناطق المكتظة عادة، كما أنها تستقبل الكثير من المستخدمين، رغم أن الاستخدام المتكرر للمصعد واستمرارية فتح وإغلاق بابه تزيد فرصة تهويته وتجديد الهواء فيه، وبالتالي عند اتباعك لكل الإجراءات الاحترازية عند استخدام المصعد فإنك تخفض من خطر الإصابة.

ذكرت الدكتورة هند العوضي أنه عند الوجود في المصعد على الشخص الالتزام بلبس الكمامة طوال الوقت مع ضرورة مراعاة الالتزام بعدد الركاب المسموح به، وتجنب لمس الأسطح قدر المستطاع، ويفضل من الشخص القريب من أزرار المصعد الضغط على الأزرار المطلوبة من قبل الجميع لحفظ التباعد، وعدم مواجهة الآخرين، والوقوف بطريقة معاكسة، وعدم تبادل الأحاديث في المصعد، وتجنب مزاحمة الآخرين عن الدخول للمصعد، وانتظار خروجهم مع ضرورة تعقيم اليدين عند الخروج من المصعد»