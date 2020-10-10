شكرا لقرائتكم ترمب: توقفت عن تناول أدوية كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الجمعة، إنه توقف عن تناول الأدوية المضادة لفيروس كورونا قبل ثماني ساعات، كاشفا مزيدا من التفاصيل بشأن معركته مع فيروس كورونا المستجد.

وأكد ترمب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" Fox News الأميركية، أنه لا يتناول أي دواء الآن بعد تماثله للشفاء.

وأضاف أنه لم يعانِ من أي مشكلة في التنفس، وأنه عانى فقط من أعراض خفيفة ليست كتلك التي عانى منها كثير من المصابين بكورونا.

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وحل الرئيس الأميركي ضيفًا في برنامج "تاكر كارلسون تونايت" عبر شبكة "فوكس نيوز"، في ظهور وصفه البيت الأبيض بأنه "تقييم طبّي" يُجريه الدكتور مارك سيغل لترمب على الهواء.

وقال ترمب لسيغل "في الوقت الحالي، أنا لا أتناول الأدوية. لا أتناول أي أدوية منذ 8 ساعات على الأرجح".

وقال كارلسون إن طاقما من البيت الأبيض صوّر المقابلة.

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وقال أطباء ترمب في وقت سابق، إنهم أعطوه مزيجًا قويًا من الأدوية العلاجية بما في ذلك "ديكساميثازون" الذي يعطى عادة لحالات كوفيد-19 الخطيرة. وقال ترمب أيضًا إنه خضع مجددا لفحص كوفيد-19.

وقبل ذلك، أشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن طبيب الرئيس ترمب يعتقد بإمكانية مغادرته الحجر الصحي بداية من اليوم السبت.

وأضاف طبيب ترمب أنه سيتم إجراء فحص كورونا مرة أخرى على الرئيس قبل ظهوره بشكل علني للجمهور.

هذا ويعقد الرئيس ترمب، الاثنين، في فلوريدا، تجمّعاً انتخابياً هو الأول له منذ خروجه من المستشفى إثر إصابته بكوفيد 19.

وفي تغريدة قال ترمب، إنه سيكون في مدينة سانفورد بفلوريدا، مضيفاً أنه سيكون تجمعاً رائعاً، على حد وصفه.

وأوضحت حملته الانتخابية، الجمعة، أنه سينظم الاثنين في فلوريدا أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكوفيد-19. كما سيعقد اليوم السبت، أول فعالية بحضور جمهور داخل البيت الأبيض.

ووفق مسؤول أميركي، سيتحدث عن موضوع القانون والنظام، وذلك في تجمع بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض. وأضاف المسؤول أن الرئيس سيلتزم بالتباعد الاجتماعي عند إلقاء كلمته من شرفة الرواق الجنوبي.