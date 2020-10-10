اخبار العالم

تفاصيل الرسوم المفروضة على عقود شراء أو بيع أو إعارة اللاعبين والأجهزة الفنية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الرسوم المفروضة على عقود شراء أو بيع أو إعارة اللاعبين والأجهزة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينص قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب.

ووفقا للقانون يتم فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع:

(3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل.

(4,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

Advertisements

(6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه.

(7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه.

(9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه.

(10%) من قيمة العقود الأكثر من 10 ملايين جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود.

كما ينص القانون على فرض رسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المُختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الرسوم المفروضة على عقود شراء أو بيع أو إعارة اللاعبين والأجهزة الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا