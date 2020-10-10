حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

تراجع إصابات وزيادة وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى اليوم.

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وفاة 5 سيدات مصابن بفيروس كورونا في كفر الشيخ

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الجمعة، وفاة 5 سيدات، إثر تأثرهن بإصابتهن بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تلقي 4 منهن العلاج بقسم العناية المركزة بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، والخامسة أثناء تلقيها العلاج بمستشفى دسوق العام.

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مصر تؤكد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الجمعة على ضرورة تضافر جهود حركة عدم الانحياز لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

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محمد علي خير: الصين صدرت كمامات بـ40 مليار دولار في ستة أشهر

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن الخطوات التي اتخذتها مصر في طريق الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 تعتبر نصف العلاج ولكن ما زال هناك النصف الآخر من روشتة الاصلاح هو الانتاج ولكن هذا الجزء متعلق بالدولة، قائلا: "لو متعملش النص الثاني من العلاج يبقى ولا كأننا عملنا حاجة".

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‏ارتفاع ضحايا انفجار خزان الوقود ببيروت إلى ٤ قتلى

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، ارتفاع عدد ضحايا انفجار خزان الوقود في بيروت إلى 4 قتلى، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

‎ودوى انفجار مساء اليوم الجمعة في محلة أبو شاكر في منطقة طريق الجديدة في العاصمة اللبنانية بيروت.

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روسيا: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

أعلن سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا، لتبادل الأسرى وجثث القتلى.

وفى السياق ذاته، أكدت حكومة أرمينيا أن المشاورات بين وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان وروسيا بشأن قضية قره باغ والتى تستضيفها موسكو تخص موضوع وقف القتال والمسائل الإنسانية حصرا .

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ترامب يحضر يوم الاثنين المقبل أول تجمع انتخابي في فلوريدا

يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بفيروس كورونا في فلوريدا يوم الاثنين المقبل حيث يسعى لإعادة تنشيط محاولة إعادة انتخابه التي عرقلها مرضه.

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رسميًا.. إلغاء المناظرة الرئاسية الأمريكية الثانية بعد فوضى ترامب

تم إلغاء المناظرة الرئاسية الأمريكية الثانية رسميًا، حسبما أعلنت السلطة المنظمة للمناظرة يوم الجمعة، بعد أن قرر الرئيس دونالد ترامب الانسحاب منها.

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مجلس الأمن يحث على إلغاء فتح "مدينة أشباح" في شمال قبرص

دعا مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة أنقرة إلى التراجع عن فتح جزء من مدينة في شمال قبرص الخاضعة للسيطرة التركية كانت مهجورة منذ تقسيم الجزيرة الواقعة على البحر المتوسط ​​بعد صراع عام 1974.

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