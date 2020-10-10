في اليوم الوطني.. تايوان تدعو الصين إلى فتح حوار هادف

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه- (د ب أ):

في خطاب بمناسبة العيد الوطني، قالت رئيسة تايوان تساي إنج ون اليوم السبت إن تايوان مستعدة للدخول في حوار مع بكين حيث تواجه الديمقراطية والسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ حاليا تحديات خطيرة.

وقالت تساي في حفل محدود بسبب فيروس كورونا "طالما أن سلطات بكين مستعدة لحل العداوات وتحسين العلاقات عبر المضيق، مع الحفاظ على التكافؤ والكرامة، فنحن على استعداد للعمل معا لتسهيل الحوار الهادف".

وأضافت تساي "هذا ما يؤيده شعب تايوان، وهو إجماع بين أحزاب متعددة".

وقطعت الصين جميع الاتصالات الرسمية مع تايوان في حزيران/يونيو 2016، بعد شهر واحد من تولي تساي التي تنتمي إلى الحزب التقدمي الديمقراطي ذي الميول الاستقلالية منصبها. وكان الخطاب الذي ألقته اليوم السبت هو الخطاب الخامس لتساي في العيد الوطني، حيث أعيد انتخابها في كانون ثان/يناير لفترة ثانية وأخيرة.

أضافت تساي إن التحديات الأمنية الإقليمية الحالية تشمل النزاعات على السيادة في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي والصراع الحدودي بين الصين والهند والتطورات في مضيق تايوان، بالإضافة إلى "نسخة هونج كونج من قانون الأمن القومي".​