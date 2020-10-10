بعد أسبوعين من المعارك.. أرمينيا وأذربيجان يوقفان النار برعاية روسية

السبت 10 أكتوبر 2020

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، فجر السبت، إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على وقف لإطلاق النار ابتداء من ظهر اليوم لتبادل الأسرى وجثث القتلى.



وأدلى لافروف بهذا التصريح بعد انتهاء محادثات استمرت 10 ساعات مع نظيريه الأرميني والأذربيجاني في موسكو في الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي .

وقال أيضا إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على بدء محادثات بشأن تسوية الصراع.

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وأمس الجمعة، أوفدت باكو ويريفان وزيري خارجيتهما إلى موسكو لإجراء مفاوضات سعى إليها الكرملين.

واندلع القتال أواخر الشهر الماضي في مسعى للسيطرة على الإقليم المتنازع عليه الذي أعلن استقلاله عن أذربيجان بعد حرب في تسعينيات القرن الماضي.

ولعبت تركيا دورا تحريضيا في النزاع بين البلدين حول الإقليم، وأرسلت مرتزقة للقتال إلى جانب أذربيجان.

وتجاهل الطرفان مرارا الدعوات المتزايدة لوقف القتال الذي أودى بنحو 400 شخص بينهم عشرات المدنيين بينما ذكرت أذربيجان أنها عازمة على استعادة الإقليم.