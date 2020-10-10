شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: توقفت عن تناول أدوية كورونا منذ ثماني ساعات والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز مساء الجمعة إنه توقف عن تناول أدوية مكافحة فيروس كورونا قبل ثماني ساعات.

وقال ترامب في المقابلة "في الوقت الحالي لا أتناول أي أدوية. لا أتناول أي أدوية منذ ثماني ساعات على الأرجح"، واضاف:"كنت أعاني فقط من عياء خفيف بعد الإصابة، إذا طلب مني التبرع بالبلازما سأفعل"