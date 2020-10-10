شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: توقفت عن تناول أدوية كورونا منذ ثماني ساعات والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب في المقابلة "في الوقت الحالي لا أتناول أي أدوية. لا أتناول أي أدوية منذ ثماني ساعات على الأرجح"، واضاف:"كنت أعاني فقط من عياء خفيف بعد الإصابة، إذا طلب مني التبرع بالبلازما سأفعل"
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: توقفت عن تناول أدوية كورونا منذ ثماني ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.