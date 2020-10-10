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الصين.. 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في التاسع من أكتوبر تشرين الأول انخفاضا من 21 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا 39 حالة إصابة بلا أعراض ارتفاعا من 15 قبل يوم.

وسجلت الصين 85536 حالة إصابة في المجمل بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

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