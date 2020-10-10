شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا 39 حالة إصابة بلا أعراض ارتفاعا من 15 قبل يوم.
وسجلت الصين 85536 حالة إصابة في المجمل بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.
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