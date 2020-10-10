رسالة صينية لكيم يونج.. وكوريا الشمالية تكشف فحواها

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/10/10 05:15 ص بتوقيت أبوظبي
نقلت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، السبت، عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله إنه يعتزم تعميق العلاقات مع بيونج يانج .
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن شي قوله في رسالة تهنئة للزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون بمناسبة الذكرى السنوية لإنشاء الحزب الحاكم في كوريا الشمالية "نعتزم الدفاع عن العلاقات الصينية الكورية بنجاح وتوطيدها وتطويرها مع الرفاق الكوريين".
ويوافق اليوم السبت ذكرى مرور 75 عاما لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم ومن المتوقع أن تشمل الفعاليات عرضا عسكريا كبيرا قد يضم بعض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية بعيدة المدى .
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