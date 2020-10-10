شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس 5 سنوات لمن تعمد التأثير فى سير إجراءات الانتخاب بالعنف والتخويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل قطار انتخابات مجلس النواب، رحلاته ومحطاته الزمنية لحين انتهاء المعركة بحسم أسماء الأعضاء الجدد للدورة التشريعية 2021، وتأتى محطة التصويت لتكون هى أبرز وأهم محطة فى ذلك الصدد، ويجرى الاقتراع في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ويجرى التصويت في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر.

بينما في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى يومي 24 و25 أكتوبر، ويجرى التصويت في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة أولى 1 نوفمبر، ونتيجة المرحلة الثانية 15 نوفمبر.

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ووضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عقوبات صارمة لجرائم تعطيل سير العملية الانتخابية في صورها المختلفة.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

وكانت قد انطلقت الأثنين الماضى، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب للمرحلة الأولى، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.