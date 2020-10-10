شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يفرض رسم تنمية موارد على أغذية الكلاب والقطط والطيور بنسبة 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينص القانون رقم 83 لسنة 2020 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مُهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مُهيأة، وذلك بواقع (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية فى حال استيراد تلك الأغذية.

كما ينص قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بوقع (1.5) جنيه عن كل كيلو جرام صافى، والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيها على كل كيلو جرام صافى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وتم نشره في الجريدة الرسمية في شهر يونيو الماضى، وذلك بعد إقراره في مجلس النواب والموافقة عليه نهائيا.

ويتضمن قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، وغيرها من الخدمات.