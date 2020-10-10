روسيا: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا، لتبادل الأسرى وجثث القتلى.

وفى السياق ذاته، أكدت حكومة أرمينيا أن المشاورات بين وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان وروسيا بشأن قضية قره باغ والتى تستضيفها موسكو تخص موضوع وقف القتال والمسائل الإنسانية حصرا .

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأرمينية آنا نغداليان - في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن وزير خارجية البلاد زغراب مناتساكانيان توجه إلى موسكو للمشاركة في المشاورات الثلاثية مع نظيريه الأذربيجاني جيهون بيراموف والروسي سيرجي لافروف، مشيرة إلى أن أجندة الاجتماع تتركز حصرا على وقف الأعمال القتالية والمسائل الإنسانية مثل تبادل جثث القتلى والأسرى.

يأتي ذلك على خلفية تكثيف روسيا ودول أخرى مساعيها الرامية إلى وقف التصعيد العسكرى بين أذربيجان وجمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا.