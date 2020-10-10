ترامب يحضر يوم الاثنين المقبل أول تجمع انتخابي في فلوريدا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بفيروس كورونا في فلوريدا يوم الاثنين المقبل حيث يسعى لإعادة تنشيط محاولة إعادة انتخابه التي عرقلها مرضه.

قال ترامب على موقع تويتر إن الفعالية المقررة في سانفورد بولاية فلوريدا ستكون "تجمعا كبيرا". وكانت تغريدته مرتبطة باستمارة تسجيل تطلب من الحضور تحمل "جميع المخاطر المتعلقة بالتعرض لكوفيد-19" من الفعالية.

وسعى الرئيس، الذي يتخلف عن المرشح الديمقراطي جو بايدن بهامش كبير في استطلاعات الرأي، للعودة إلى الحملة الانتخابية بشكل شخصي بعد أن أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي.

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وقضى ترامب عدة أيام في المستشفى وتناول مزيجا من العلاجات التجريبية.

وشارك ترامب في مجموعة من المقابلات الهاتفية على شبكات فوكس ومع مضيف إذاعي محافظ يومي الخميس والجمعة، حيث وصف نفسه بأنه "نموذج جسدي مثالي".

كما يعتزم ترامب التحدث إلى مئات الأشخاص في حديقة البيت الأبيض اليوم السبت. وسيدلي الرئيس بتصريحاته- في أول ظهور شخصي بعد إصابته- من شرفة البيت الأبيض ، حسبما أفادت شبكة "ايه بي سي" وصحيفة "نيويورك تايمز".