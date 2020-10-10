وفاة 5 سيدات مصابن بفيروس كورونا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الجمعة، وفاة 5 سيدات، إثر تأثرهن بإصابتهن بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تلقي 4 منهن العلاج بقسم العناية المركزة بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، والخامسة أثناء تلقيها العلاج بمستشفى دسوق العام.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، لمصراوي، أن الحالات الخمس المتوفيات إثر إصابتهن بفيروس كورونا، يقيمن بمراكز الحامول، ومطوبس، وقلين، ودسوق، وكفر الشيخ.

وقال المصدر، إنه جرى تغسيلهن طبقًا للاشتراطات الطبية المتبعة لمصابي فيروس كورونا المستجد، ونقلهن عن طريق سيارة إسعاف مخصصة لذلك الغرض، تمهيدًا لدفنهن بالطرق المتبعة، وفق بروتوكول وزارة الصحة، الخاص بضحايا فيروس كورونا.