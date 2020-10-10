حليلوزيتش: ودية السينغال شكلت اختبارا جيدا لقياس مدى جاهزية أسود الاطلس

أعرب الناخب الوطني السيد وحيد حليلوزيتش عن ارتياحه للأداء الذي بصمت عليه العناصر الوطنية في مواجهة المنتخب السينغالي، معتبرا أن هذه المباراة الودية شكلت بالفعل اختبارا جيدا لقياس مدى جاهزية اسود الاطلس للاستحقاقات القادمة.
وعبر الناخب الوطني في تصريح صحفي عقب المباراة عن سعادته بنتيجة الانتصار بثلاثة أهداف لهدف على خصم شرس ، مبديا في الوقت ذاته انشغاله من بعض الهفوات المسجلة خلال اللقاء من قبل العناصر الوطنية.
وقال “المباراة كانت جيدة، حضر فيها الاندفاع البدني ،وعاينت عن قرب مجموعة ليست بالسيئة، و كنا في مواجهة أحد أفضل المنتخبات الأفريقية”.
واستطرد قائلا ” علينا أن نكون سعداء بهذا الفوز، وكذا بالمردود الذي قدمناه (.. ) لسنا جاهزين بعد، ولم نجد التوليفة المثالية والإيقاع المنشود، لكنه انتصار اليوم سيمنحنا الشحنة المعنوية اللازمة لدخول غمار الاستحقاقات التي تنتظرنا في قادم المواعيد الكروية”.
وعن المباراة الودية الثانية أمام منتخب الكونغو الديموقراطية ، أكد حليلوزيتش أنه سيعمد إلى إجراء بعض التغييرات على التركيبة البشرية الأساسية ، مبرزا أن العناصر الوطنية ستخوض هذه المباراة بهدف الانتصار.
وقدم المنتخب الوطني المغربي عرضا مقنعا ، أداء و نتيجة، أمام نظيره السينغالي، بفوزه عليه بثلاثة أهداف لواحد ،سجلها كل من سليم أملاح (د 10) ويوسف النصيري (د 71) ويوسف العربي (د 86) ، فيما وقع هدف المنتخب السنغالي المهاجم سار اسماعيلا (د 88 ض.ج).
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