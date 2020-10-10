بـ"خطط بديلة".. إلغاء المناظرة الثانية بين ترامب وبايدن

بـخطط بديلة.. إلغاء المناظرة الثانية بين ترامب وبايدن

السبت 10 أكتوبر 2020

قالت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية، السبت، إن المناظرة الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن لن تعقد، مضيفة أن الحملتين أعلنتا عن "خطط بديلة لذلك التاريخ".



وأضافت اللجنة، في بيان، أنه من الواضح الآن لن تجرى مناظرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وستركز لجنة المناظرات الرئاسية اهتمامها على الاستعدادات للمناظرة الرئاسية النهائية المقرر عقدها في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

من جانبها انتقدت حملة ترامب الانتخابية قرار لجنة المناظرات الرئاسية، وأكدت الحملة إنه لا يوجد سبب طبي لهذا القرار.

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وقالت الحملة في بيان "لا يوجد سبب طبي لمنع إجراء المناظرة في ميامي كما هو مقرر لأن الرئيس سيكون بصحة جيدة ومستعد للمناظرة" مشيرة لإصابة ترامب بفيروس كورونا.

وكانت المناظرة الأولى التي جرت الأسبوع قبل الماضي بين الطرفين قبل أن يكشف ترامب عن إصابته بفيروس كورونا، قد شهدت حالة من الفوضى.

والخميس الماضي، أعلنت اللجنة إقامة المناظرة الثانية افتراضيا عبر شبكة الإنترنت.

وفي رد سريع على القرار، قال ترامب إنه بصحة جيدة وجاهز لحضور التجمعات الانتخابية وإنه غير ناقل لكورونا، مشيرا إلى أنه لن يعقد مناظرات عبر الإنترنت.