شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. 5263 إصابة جديدة بكورونا و411 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الجمعة إنها سجلت 5263 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و411 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 809751 إصابة و83507 وفيات. وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

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