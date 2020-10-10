شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مناظرة «15 أكتوبر» بين ترامب وبايدن والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت اللجنة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: "من الواضح الآن أنه لن تجرى مناظرة في 15 أكتوبر ، وستركز لجنة المناظرات الرئاسية اهتمامها على الاستعدادات للمناظرة الرئاسية النهائية المقرر عقدها في 22 أكتوبر".
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