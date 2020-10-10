شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مناظرة «15 أكتوبر» بين ترامب وبايدن والان نبدء بالتفاصيل

قالت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية في بيان أمس الجمعة، إن المناظرة الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في 15 أكتوبر بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن لن تعقد مضيفة أن الحملتين أعلنتا عن "خطط بديلة لذلك التاريخ".

وأضافت اللجنة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: "من الواضح الآن أنه لن تجرى مناظرة في 15 أكتوبر ، وستركز لجنة المناظرات الرئاسية اهتمامها على الاستعدادات للمناظرة الرئاسية النهائية المقرر عقدها في 22 أكتوبر".