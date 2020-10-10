شكرا لقرائتكم خبر عن 25 إصابة جديدة بكورونا في مالي والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت مالي خلال الـ 24 ساعة الماضية، 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأوضحت وزارة الصحة المالية في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 3189 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 131 شخصاً.

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