شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون ليبيون ينفون مزاعم الوفاق بهجوم الجيش على المنطقة الغربية والان نبدء بالتفاصيل
وأشار السياسي الليبي رضوان الفيتوري على أن الجيش الليبي يجب بالفعل سحق الوفاق وكافة الميليشيات المسلحة المدعومة من نظام الرئيس التركي أردوغان واستعادة السيطرة على كافة الأراضي الليبية.
ونقلت وسائل إعلام مقربة من الوفاق أن «وزير الدفاع» صلاح النمروش وجّه برقية إلى قادة في عمليات المنطقة الغربية تدعوهم للاستعداد لأي هجوم قد يحصل في مدن غريان وترهونة وبني وليد.
من جهته، قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن التخلص من الميليشيات والمرتزقة والجماعات الإرهابية من أهم المهام لضمان مستقبل مستقر في ليبيا.
وأضاف السفير الأمريكي في تصريحات صحفية إن الاشتباكات الأخيرة بين الميليشيات تؤكد على ضرورة العمل باستمرار دون توقف لإنشاء جيش واحد تحت سلطة مدنية. مضيفًا: أعتقد أنه يمكن تحقيق ذلك وسيكون من الأسهل تحقيق ذلك إذا تمكن القادة الليبيون من التوصل إلى سلطة تنفيذية تعمل للمستقبل.
وأوضح السفير الأمريكي أن المحادثات الأخيرة في مصر بمدينة الغردقة، كانت خطوة هامة جدًا في الاتجاه الصحيح نحو عدم التصعيد والتهدئة في الملف الليبي معربًا عن قلقه بشأن الوجود المتزايد للقوات الأجنبية بما في ذلك المرتزقة والمجموعات المسلحة والمفسدين الذين يمكن أن يهددوا التقدم الحالي نحو حل سلمي في ليبيا.
وأضاف: هؤلاء المفسدون يخدمون مصالحهم الخاصة على حساب الشعب الليبي، ولكن ما يجعلني متفائلًا هو أن القادة السياسيين الليبيين بدأوا حوارًا بنّاء وإرادتهم متزايدة لكتابة مستقبل أفضل لليبيا خال من التدخلات العسكرية الأجنبية. وأشار السفير الأمريكي إلى أن الحوار الليبي الذي تقوده الأمم المتحدة هو الطريق الوحيد القابل للتطبيق إلى حل ذي سيادة ليبية، كما أن الولايات المتحدة تعارض أي تصعيد عسكري من قِبَل الليبيين أو من قِبَل القوات الأجنبية لأنه لن يؤدى إلا إلى إطالة الصراع والى خطر انتشاره في كل المدن الليبية وعلى نطاق أوسع.
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