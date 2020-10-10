شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يواصل تقدمه في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش اليمني أن قواته تواصل تقدمها لليوم الثالث على التوالي في مختلف جبهات القتال ضد الميليشيات الحوثية في محافظة الجوف، شمال شرق البلاد.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، مساء الخميس، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة تمكنت من تحرير مساحات واسعة باتجاه جبل صبرين وبير المرازيق.

وأضاف إن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بـ5 غارات جوية دقيقة عربة «PTR» وأطقمًا قتالية وتجمعات للميليشيات. وأوضح أن أبطال الجيش تمكنوا من التقدم غرب معسكر الخنجر الإستراتيجي وتم تحرير عدة مواقع أهمها: «خليل الزور، التباب الجنوبية»، مؤكدًا استمرار العملية العسكرية وسط تقدم ثابت للجيش وانهيار كبير في صفوف الميليشيات.

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من جانبها رحّبت وزارة الخارجية اليمنية ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الداعي إلى احترام الالتزام باتفاق ستوكهولم.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الحكومة اليمنية حرصت وتحرص على الالتزام بما عليها منذ التوصل لاتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018، وتفاعلت بإيجابية مع كل الدعوات والمبادرات بما في ذلك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في مارس 2020.

وشددت الوزارة على أن التصعيد الأخير لميليشيا الحوثي الانقلابية في الحديدة، واستمرار انتهاكاتها الحالية والسابقة لوقف إطلاق النار، واستخدامها للحديدة كمنصة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة على الأحياء المدنية، والاستهداف الهمجي للمنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وتقييد عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، هو ما شكل خرقاً واضحاً وتعدياً على مقتضيات اتفاق الحديدة.