شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يدعو «التحرير والشعبية» للانضمام لركب السلام بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

جدّد رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك، الدعوة لحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد أحمد النور والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو للانضمام لركب السلام.

وقال حمدوك لدى مخاطبته حفل استقبال وفد مفاوضات السلام بساحة الحرية بالخرطوم، مساء الخميس، إن مشوار السلام يبدأ بتوقيع الاتفاقات، مبينًا أن مسيرة الحوار مع وفود حركات الكفاح المسلح واجهتها الكثير من الصعوبات، وقد بذلت الوساطة مجهودات جبارة لتذليلها للوصول للاتفاق. وأضاف: نأمل أن يكون السلام محققا لآمال وتطلعات من انكووا بنيران الحرب.

وأوضح حمدوك أن السلام أحد أضلاع شعار الثورة الثلاثي «حرية - سلام - عدالة». وأكد: نعلم التحديات العظيمة التي تواجه شعبنا. مفيدًا أنهم قد عقدوا العزم لمجابهتها وأنهم على يقين بأن هذا الشعب صابر صامد لا لشيء سوى الأمل الذي التزم بإيقاد شمعته طوال سنوات من النضال.

وتابع: دعونا نعمل لجعل هذا الأمل واقعًا، ولكي تكون طموحات جيل الثورة واجبة النفاذ. مشيرًا إلى أن معاناة أهلنا في مناطق الحروب والنزاعات كانت كبيرة وأقل ما توصف به بأنها قاسية. وأضاف: الآن بعد أن تحقق السلام وجب علينا أن نتبع روح التضامن والمساندة.

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وكان رئيس مفوضية السلام السودانية البروفيسور سليمان الدبيلو استقبل بمكتبه المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث.

وقال الدبيلو في تصريح صحفي، مساء الخميس، إن اللقاء استعرض جوانب تنفيذ اتفاق السلام ومتطلباته، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو وحركة تحرير السودان برئاسة عبدالواحد محمد نور.

وأضاف: إن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت دعمها لجهود إحلال السلام في السودان، لافتًا النظر إلى أن اللقاء تناول أيضًا آليات تمويل تنفيذ اتفاق السلام، ووصف اللقاء بالإيجابي، ويصب في مصلحة تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع في جوبا مؤخرًا.