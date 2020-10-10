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بعد تضارب الأنباء حول حقيقة الحالة الصحية لترمب جراء إصابته بكورونا.. هكذا حدد الدستور الأميركي إجراءات نقل سلطة الرئيس في حال عجزه عن أداء مهامه
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