شكرا لقرائتكم هل أصبح الملف الاقتصادي حصان ترمب الرابح؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser تعتبر أغلبية الأميركيين أن قضية الاقتصاد في أعلى إهتماماتها.. برنامج ترمب الاقتصادي يتفوق على رؤية بايدن الذي يقوم على إعادة بناء الصناعة وقطاع الطاقة وحماية البيئة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل أصبح الملف الاقتصادي حصان ترمب الرابح؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.