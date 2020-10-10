شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مرشحاً يتنافسون على المقعد الفردى بدائرة الساحل بانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الدائرة الأولى بمحافظة القاهرة ومقرها قسم الساحل والمخصص لها مقعد فردى بانتخابات مجلس النواب المقبلة 2020، منافسة شرسة بين 22 مرشحاً، 16 مستقلين و6 أحزاب تنافس على المقعد.

ودفع كل من حزب مستقبل وطن، التجمع الوطنى التقدمى، الوفد الجديد، الحرية، حماة الوطن، المصريين، بمرشح، وبلغ عدد المرشحين المستقلين 16 مرشحا.

وجاءت الأسماء كالتالى:

أبانوب عزت ناشد، مستقبل وطن، عمرو الجوهرى، التجمع الوطنى التقدمى، منال شوقى، المصريين، عادل عربى، الوفد الجديد، أحمد ابو سريع، الحرية، وسامح الغول، حزب حماة الوطن.

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والمستقلون: البير أنسى، مايكل عادل صبحى رمله، ناجى ميلاد، أحمد الشندويلى، اسامه جمال، محمد حسين ابراهيم احمد، ماجد طلعت، امال ماهر فهمى بشاى، الفريد رمزى، سعد زكى، محمد الششتاوى، محسن حافظ، حسن الملاح، ناصر رضوان، سمير بدرالدين خيرى، ومحمود السمان.

وكان للمرأة تواجد ضمن المنافسة الانتخابية، حيث ترشح كل من منال شوقى عن حزب المصريين، آمال ماهر فهمى مستقل، والنائب عمرو الجوهرى النائب الحالي للدائرة.

وقبل انطلاق مارثون انتخابات مجلس النواب 2020، يقدم الخليج 365 دليلا إرشاديا للناخبين عن طريقة التصويت الصحيحة حتى لا يتعرض صوتك للبطلان وهى، أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته، ارتداء الكمامة الطبية، تقديم إثبات شخصيته - بطاقة الرقم القومى دون اشتراط سريانها، يستلم الناخب بطاقتى تصويت ممهورتان بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، يجرى التصويت على مرشحى القوائم فى بطاقة مستقلة، اختيار قائمة واحدة من بين القوائم المتنافسة، يضع البطاقة فى الصندوق الخاص بالقائمة، إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.