محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي- (د ب أ):
قال ممثلو الادعاء في ولاية خاليسكو غرب المكسيك إن ستة أشخاص قتلوا يوم الجمعة بعد أن أشعل مهاجمون مسلحون بالبنادق والقنابل اليدوية النار في منزل في المكسيك.
وأضاف المدعي العام جيراردو سوليس في مؤتمر صحفي، أن شخصين أصيبا أيضا بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع في تونالا (550 كيلومترا) شمال غرب مكسيكو سيتي.
وقالت التقارير، إن من بين الضحايا طفلين، لكن النيابة أكدت فقط أن أحدهما كان امرأة.
وأظهر تحقيق أولي أن الطلقات النارية ربما تسببت في انفجار اسطوانة غاز مما أسفر عن نشوب الحريق.
ويعتقد أن الدافع وراء الهجوم هو صراع حول مبيعات أراض غير قانونية.
وقال سوليس: "خط التحقيق الأول هو مشكلة ناتجة عن تهريب أراضي المجتمع".
وأعلن عن اكتشاف مبلغ نقدي كبير في المنزل وعربات مصفحة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ستة في هجوم بقنبلة يدوية على منزل مكسيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.