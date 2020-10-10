كورونا عربياً: حصيلة إصابات قياسية في المغرب.. و73% من إجمالي الضحايا في 4 دول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

شهد منحنى إصابات ووفيّات فيروس كورونا المُستجدّ "كوفيد-19"، انخفاضاً لافتاً في الدول العربية، ليوم أمس، الجمعة، بعد تسجيل 14 ألفاً و415 إصابة جديدة، وصل معها عدد المُصابين إلى مليون و794 ألفاً و994 حالة، في حين حصد الوباء أرواح 204 أشخاص جدد، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 31 ألفاً و719 حالة وفاة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وسجّل منحنى إصابات المغرب عدد حالات قياسي بلغ 3 آلاف و445 إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية تسجّلها البلاد منذ تفشّي الوباء في الثاني من مارس الماضي، وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات 146 ألفاً و398 حالة، فيما وصلت حصيلة الضحايا إلى ألفين و530 حالة وفاة، علماً بأن المغرب يأتي في المرتبة الثالثة عربياً –بعد العراق والسعودية- في عدد إصابات "كوفيد-19"، بينما يحتل المرتبة الثالثة في عدد الوفيّات، بعد العراق ومصر والسعودية.

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ومن بين 22 دولة عربية؛ أودى الوباء بحياة 23 ألفاً و290 من سكان الدول الأربعة: العراق ومصر والسعودية والمغرب، بنسبة بلغت نحو 73% من إجمالي ضحايا الوباء عربياً.

ولم تُعلن وزارات الصحة في 7 دول هي: عمان وسوريا وتونس واليمن وجيبوتي والصومال وجزر القمر عن حالات جديدة ليوم أمس، التاسع من أكتوبر الجاري.