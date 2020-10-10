تقارير: إلغاء المناظرة الثانية بين ترامب وبايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن لجنة المناظرات الرئاسية الغت المناظرة الثانية في فلوريدا بين الرئيس الجمهوري للولايات المتحدة دونالد ترامب، ونظيره الديمقراطي جو بايدن، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وفي سياق متصل، أعلن ترامب، أنه سيتواجد في مدينة سانفورد بولاية فلوريدا الاثنين المقبل للمشاركة في تجمع انتخابي كبير.

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وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، الجمعة "سأكون في سانفورد، بولاية فلوريدا يوم الاثنين من أجل تجمع انتخابي كبير".

وأعلن ترامب منذ أكثر من أسبوع إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونقل على إثرها إلى مركز والتر ريد العسكري الطبي لتلقي العلاج، إلا أنه خرج بعد يومين.

وأكد ترامب أنه يشعر أنه بخير ولا يعاني حاليًا من أي أعراض لفيروس كورونا.