بالرابط.. بدء تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر ، بدء التسجيل في تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة للطلاب والطالبات القدامى للعام الجامعي المقبل، عبر الرابط:اضغط هنا

ومن المقرر أن تعلن جامعة الأزهر، عصر اليوم السبت، نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

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وانتهى مكتب التنسيق بجامعة الأزهر، مساء الجمعة، من وضع نسب القبول بكليات القاهرة والأقاليم، وتسكين الطلاب طبقا لرغباتهم ومجموع كل منهم في الشهادة الثانوية الأزهرية.

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