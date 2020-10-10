بالرابط.. بدء تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلنت جامعة الأزهر ، بدء التسجيل في تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة للطلاب والطالبات القدامى للعام الجامعي المقبل، عبر الرابط:اضغط هنا
ومن المقرر أن تعلن جامعة الأزهر، عصر اليوم السبت، نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠.
وانتهى مكتب التنسيق بجامعة الأزهر، مساء الجمعة، من وضع نسب القبول بكليات القاهرة والأقاليم، وتسكين الطلاب طبقا لرغباتهم ومجموع كل منهم في الشهادة الثانوية الأزهرية.
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