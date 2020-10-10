خلال حفل بالبيت الأبيض.. فاوتشي يكشف كيف أصيب ترامب بكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي إن الحدث الذي أقيم في حديقة الورود بالبيت الأبيض في 26 سبتمبر كان "حدثا فائقا فى نقل العدوى" ونشرها حيث تسبب في إصابة العديد من الأشخاص، بمن فيهم الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا.
وذكر فاوتشي خلال مقابلة مع راديو سي بي إس نيوز أنني "أعتقد أن البيانات تتحدث عن نفسها. كان لدينا حدث فائق فى نقل العدوى وعلى نحو واسع الانتشار في البيت الأبيض.. لقد كان وضعا، كان فيه الناس يتزاحمون ولا يرتدون كمامات، لذا فالبيانات تتحدث عن نفسها."
وأصيب حوالي 30 شخصا بفيروس كورونا بعد هذا الحدث بالبيت الأبيض، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب وسيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب والمستشارة البارزة هوب هيكس والمتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني.
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